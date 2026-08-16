Napoli, interesse per Gabriel Jesus: dall’Inghilterra arrivano conferme

Napoli continua a monitorare Gabriel Jesus per rinforzare l’attacco nelle ultime settimane di calciomercato. L’attaccante dell’Arsenal è un profilo seguito dalla dirigenza azzurra, ma prima di poter accelerare la società dovrà necessariamente liberare spazio in rosa.

I principali candidati alla partenza sono Noa Lang e Lorenzo Lucca: una loro eventuale cessione potrebbe infatti sbloccare l’arrivo di un nuovo attaccante da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri. Dall’Inghilterra arrivano conferme sull’interesse del club azzurro. Sami Mokbel, giornalista di BBC Sport, ha fatto il punto sul futuro del brasiliano nel podcast di mercato Latte Firm.

Secondo Mokbel, il Napoli avrebbe effettivamente manifestato interesse per Gabriel Jesus, ma al momento non starebbe spingendo con decisione per portare avanti l’operazione.

Il giocatore, inoltre, non avrebbe particolare fretta di lasciare l’Arsenal. Jesus sarebbe infatti legato al club londinese e alla città, dove ha costruito la propria vita, un aspetto che potrebbe incidere sulle sue valutazioni in caso di offerte.