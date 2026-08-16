Napoli-Badiashile, oggi l’ultimo ok: affare a un passo

Potrebbe essere una giornata decisiva per Benoît Badiashile. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, la trattativa tra Napoli e Chelsea è ormai in fase avanzata e il club azzurro potrebbe dare nelle prossime ore l’ultimo via libera necessario per completare l’operazione.

Le due società hanno già raggiunto un’intesa sulla formula: prestito da 3 milioni di euro, più 1 milione di bonus, con diritto di riscatto fissato a 27 milioni. Restano da limare soltanto alcuni dettagli burocratici prima della chiusura definitiva.

La volontà del difensore francese ha avuto un ruolo importante nell’accelerazione della trattativa. Il Chelsea ha già dato il via libera alla partenza del giocatore, che è pronto a iniziare la sua nuova avventura in azzurro.

Salvo sorprese, visite mediche e firma sono attese nelle prossime 24-48 ore. Badiashile potrebbe così diventare un nuovo rinforzo per la difesa di Massimiliano Allegri, in vista dell’esordio stagionale in campionato contro il Genoa.