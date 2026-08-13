Tuttosport – Napoli, interesse per Cacciamani del Torino. Manna però deve sfoltire in attacco

Il Napoli è interessato ad Alessio Cacciamani, esterno classe 2007 di proprietà del Torino. Riporta Tuttosport, Giovanni Manna ha chiesto al club granata del giovane talento a margine dei discorsi per Jens Cajuste. Un calciatore che è già stato seguito nella scorsa stagione, in cui ha giocato in prestito alla Juve Stabia, e che ben si integrerebbe nel 4-3-3 di Allegri. Ma, un suo arrvio sarebbe possibile solo in caso di varie cessioni nel reparto offensivo. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“Nelle ultime ore si sono poi allargate voci su un interesse anche del Napoli, dati i nuovi contatti tra le due società per Jens Cajuste. Più volte nella scorsa stagione osservatori del ds azzurro Giovanni Manna avevano seguito Cacciamani in azione nella Juve Stabia, ricavandone rapporti lusinghieri, e il granata potrebbe benissimo integrarsi nel 4-3-3 di Massimiliano Allegri da esterno offensivo alto, a sinistra, in alternativa ad Alisson Santos. Ma al momento il Napoli ha una sovrabbondanza marcata di esterni e jolly per entrambe le fasce (ben 6!) e Manna deve innanzitutto sfoltire nel ruolo, cederne almeno un paio (uno è Cyril Ngonge, tra l’altro transitato in granata nella scorsa stagione con esiti negativi). Morale: Cacciamani piace, ma non può essere una priorità per il Napoli, a oggi”.