Tuttosport – Il Napoli apre al Torino per Cajuste: spunta la prima offerta. I dettagli

Il Torino ha sorpassato il Genoa per Jens Cajuste. I granata vedono nello svedese un buon innesto in mediana, capace di offrire fisicità e abilità in copertura. L’ex Ipswich poi appare stuzzicato dall’idea di vivere un campionato da protagonista in Serie A. Il Ds Petrachi è in contatto con Manna, che ha aperto alla possibilità di un trasferimento del centrocampista. L’offerta iniziale è quella del prestito a circa 500mila euro con diritto di riscatto fissato a 6 milioni. Prima però, il Toro dovrà sfoltire la sua di mediana. Ne parla l’edizione odierna di Tuttosport.

“Un’avventura da protagonista in Serie A stuzzica parecchio Cajuste, che per questo motivo ha dato mandato ai suoi agenti da un paio di mesi di esplorare possibili soluzioni nel nostro campionato. Detto, fatto. A giugno si era mosso il Genoa, con tanto di summit balneare a Rimini tra gli uomini-mercato dei due club a margine del vernissage di apertura della sessione estiva di trattative. Adesso però sta avanzando la candidatura del Toro. I granata, infatti, vorrebbero puntellare la propria mediana con un elemento di grande forza fisica e abilità in fase di copertura. Tutte doti che sono tra le caratteristiche principali dello svedese. Ecco perché il ds Petrachi ne ha già parlato in più di un’occasione con Manna, trovando terreno fertile. Anzi, dal Napoli c’è stata una vera e propria apertura verso l’opzione Torino. Anche attraverso la Primo sì ai granata di Cajuste. Ma ora Petrachi deve sfoltire la mediana formula più gradita nella città della Mole, ovvero quella del prestito (oneroso da 500-600 mila euro) con diritto di riscatto per un pacchetto complessivo da circa 6 milioni. Cifre trattabili e che rendono Cajuste un’opportunità molto interessante da poter cogliere nei prossimi giorni; mentre il centrocampista ha dato piena disponibilità per un accordo di natura triennale. Insomma, le basi per arrivare al traguardo sembrano esserci tutte. Prima però i granata potrebbero dover effettuare un’operazione in uscita: sul mercato tra i centrocampisti ci sono Gineitis, Ilkhan, Ilic, Anjorin. Valutazioni in corso. Intanto su Cajuste la dirigenza del Toro ha impostato le mosse che doveva fare, ponendosi nella condizione ideale per eventualmente procedere e affondare il colpo nei prossimi giorni”.