Schira – Gabriel Jesus, il Napoli è alla finestra. Il brasiliano ha rifiutato due offerte dalla Turchia

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, ha svelato alcune novità relative all’interesse del Napoli per Gabriel Jesus sul sul profilo X. Secondo quanto da lui riportato, il brasiliano avrebbe rifiutato due ricche offerte dalla Turchia. Intanto, i partenopei rimangono alla finestra, così come altri due club europei. La valutazione dell’Arsenal, riporta il collega, è di 15 milioni di euro. Di seguito, ecco quanto riportato.

“L’attaccante dell’Arsenal Gabriel Jesus ha rifiutato due offerte molto ricche da parte di club della SuperLig negli ultimi giorni. Il Napoli è ancora alla finestra, ma due altri club europei stanno monitorando il giocatore brasiliano. I Gunners chiedono lmeno €15M per venderlo”.