Romano – Here we go! Badiashile sarà un nuovo calciatore del Napoli: accordo a 3 milioni più bonus per il prestito con il Chelsea. I dettagli

Here we go! È fatta per Benoit Badiashile: il francese sarà un nuovo calciatore del Napoli. Riporta Fabrizio Romano sui suoi profili social, gli azzurri hanno trovato l’accordo totale con il Chelsea, dopo aver già trovato quello con l’ex Monaco. Ai Blues andranno 3 milioni fissi più uno di bonus per il prestito, con un diritto di riscatto fissato a 27 milioni di euro.



“ULTIM’ORA: NAPOLI, ACCORDO PER IL COLPO BENOIT BADIASHILE! Chiusa l’operazione col Chelsea tra club: accordo verbale per 3 milioni fissi, 1 di bonus e un diritto di riscatto da 27 milioni di euro. Badiashile ha voluto solo il Napoli: intesa conclusa oggi”.