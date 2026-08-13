Lukaku saluta il Napoli: “Grazie per aver creduto in me quando ero spalle al muro”

Scritto da:
Elia Falco
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Romelu Lukaku ha salutato il Napoli con un messaggio condiviso attraverso i propri profili social. L’attaccante belga, appena passato al Fenerbahce, ha ringraziato gli azzurri per averlo fatto sentire a casa e per aver scelto di puntare su di lui in un momento molto difficile della carriera. Di seguito, ecco quanto da lui scritto. “Caro Napoli, grazie per avermi fatto sentire a casa, grazie per averci creduto in un momento in cui ero con le spalle al muro. Abbiamo fatto cose straordinarie e le custodirò per sempre. Forza Napoli sempre”.

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