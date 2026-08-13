Il Mattino – Origini, famiglia e capacità di macinare chilometri: alla scoperta di Favasuli

Origini e famiglia: sono questi i valori principali di Costantino Favasuli, primo acquisto del Napoli per la stagione 2026/27. Laterale capace di giocare a tutta fascia, è stato scoperto dalla Fiorentina che lo ha poi ceduto in prestito al Catanzaro, dove è esploso disputando un’ottima stagione. Riporta Il Mattino, gli azzurri hanno iniziato a monitorarlo già prima dell’exploit della formazione calabrese, capace poi di raggiungere i playoff e sfiorare la Serie A. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“La Fiorentina è stata la prima società a credere fortemente in questo ragazzo portandolo nelle proprie giovanili per fargli fare tutta la trafila. Poi i prestiti a Terni e a Bari, prima della grande occasione a Catanzaro proprio grazie a quella tappa di Firenze. Perché sulla panchina della squadra calabrese arriva Alberto Aquilani con il quale aveva instaurato un rapporto fortissimo ai tempi della Primavera viola. È una connessione che funziona a meraviglia anche a Catanzaro dove Costantino dimostra di avere talento e forza di volontà fuori dal comune. […] Corre, su e giù sulla fascia, macinando chilometri, dribblando avversari e servendo assist per i compagni piazzati sempre al posto giusto al centro dell’area di rigore avversaria. Il suo segreto è proprio quello di essere rimasto un ragazzo umile. Con mamma e papà a fare da angeli custodi di un destino che in ogni caso sembra già disegnato. Il Napoli lo inizia a seguire prima ancora che il Catanzaro si trasformi nella favola dei playoff andando a sfiorare la storica promozione nella finale poi persa contro il Monza. Favasuli contribuisce anche attivamente nell’alimentare il sogno servendo l’assist per il gol dello 0-2 di Frosinini nella finale di ritorno in Lombardia, ma non basta. Quando la serie A sembrava sfumata, però, è arrivata la chiamata da parte del Napoli che è pronto a dargli la possibilità della vita. Una cosa è certa: dovesse anche vincere qualcosa di importante, ad Africo sono già pronti a eleggerlo come cittadino più importante della storia”.