Il Mattino – Il punto sulle uscite, Manna dovrà piazzare tre calciatori. Incontro in programma con il Torino per Cajuste e Folorunsho

L’edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto sui movimenti in uscita in casa Napoli. Secondo quanto riportato, il Ds Giovanni Manna avrà il compito di trovare sistemazione per Jesper Lindstrom, Cyril Ngonge e Walid Cheddira nelle prossime settimane. Intanto, è programmato un incontro con il Torino per Cajuste e Folorunsho, mentre si sono portate a conclusione le uscite di Iaccarino e Gambardella. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“Manna dovrà trovare posto a Lindstrom, Ngonge e Cheddira nelle prossime due settimane. In programma anche un appuntamento con il Torino per Cajuste e Folorunsho. Due uscite realizzate, entrambe dal vivaio: Iaccarino va all’Arezzo, Gambardella si accasa all’Avellino. Anche queste sono trattative da chiudere”.