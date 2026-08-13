Il Mattino – Badiashile, il Napoli piazza lo sprint decisivo: c’è un auspicio. I dettagli

Ieri è stato probabilmente piazzato lo sprint decisivo per Benoit Badiashile, difensore di proprietà del Chelsea ricercato dal Napoli come sostituto di Alessandro Buongiorno. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, i partenopei non hanno intenzione di venir meno alle cifre proposte. Ma, con ogni probabilità, è arrivata l’accelerata definitiva. L’auspicio è quello di avere il francese a Castel Volturno già per la prossima settimana, e magari da averlo tra gli elementi a disposizione già per Genova. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Ai Blues andrà anche parte dell’incasso azzurro per Lukaku (poco più del 40%) e anche questo è stato argomento di discussione per la trattativa. Il Napoli, dal canto suo, è irremovibile: 3 milioni di prestito e altri 20 per l’eventuale riscatto, le cifre che da sempre vi raccontiamo per la trattativa con il difensore francese. Che è delicata, e nei momenti delicati può accadere di tutto. Le parti vogliono fare il miglior affare possibile ma il Napoli oggi non può pensare di indebitarsi ancora in un ruolo in cui negli ultimi anni ha speso tanto e spesso non ha ricavato quello che si aspettava. Badiashile è un rischio calcolato, ma sempre un rischio è e anche gli inglesi lo sanno. Nella serata di ieri, con ogni probabilità, lo sprint decisivo. Allegri – che dal primo momento ha dato via libera alla trattativa – spera almeno di ritrovarselo alla ripresa a Castel Volturno. Se non proprio lunedì, almeno martedì. Non da lanciare in campo a Genova, ma almeno da tenere per sé in una difesa che di problemi ne ha abbastanza”.