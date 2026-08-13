Il Mattino – Anguissa, il Sunderland torna alla carica. Il camerunese ad un bivio: addio o rinnovo?

Il Sunderland torna alla carica per Anguissa. La prima offerta non viene però ritenuta soddisfacente da nessuna delle parti. Riporta Il Mattino, il camerunese è ad un bivio: addio o permanenza? La società, che dovrebbe poi tornare sul mercato, sta lavorando al rinnovo. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“Dopo gli interessamenti di fine luglio, riecco il Sunderland per Anguissa: la prima proposta, però, non soddisfa nessuna delle parti. Anche per questo l’agente Maxime Nana era a Castel di Sangro nei giorni scorsi. Il camerunese è a un bivio: addio o rinnovo? Per gli azzurri partirebbe solo con una offerta intorno ai 20 milioni: difficile, anche perché servirebbe un sostituto in fretta e all’altezza. Si lavora per la permanenza”.