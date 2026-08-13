CdS – Napoli-Aris Salonicco, menzione a parte per Rrahmani: gol e prestazione da leader

Tra gli azzurri più positivi di Napoli-Aris Salonicco vi è stato anche Amir Rrahmani. Il kosovaro, oltre ad aver messo a referto il primo gol della serata, ha disputato una partita da vero leader. Una delle migliori notizie possibili per Max Allegri. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. “Menzione a parte merita Rrahmani, autore di un gol da fuori ma soprattutto di una prestazione da vero leader, in un momento tremendamente complesso per la difesa: anticipi alti, intensità, attenzione in marcatura e in costruzione, partecipazione allo sviluppo. Un’altra bella notizia in una notte piena di ottime cose”.