CdS – Lucca, la Lazio rimane alla finestra in attesa delle mosse del Napoli. I dettagli

Lorenzo Lucca è uno degli attaccanti in lista Lazio. I biancocelesti, riporta Il Corriere dello Sport, attendono le decisioni del Napoli per valutare come muoversi. Intanto, Allegri lo sta valutando, in attesa di eventuali mosse azzurre. Di seguito, ecco quanto riportato. “Poi c’è Lucca. La Lazio su di lui aspetta soprattutto le decisioni del Napoli. Allegri lo sta valutando e il suo futuro potrebbe dipendere dalle successive mosse offensive degli azzurri: l’eventuale arrivo di un altro centravanti aprirebbe inevitabilmente nuovi scenari. Fabiani rimane alla finestra, pronto ad approfondire il discorso qualora arrivasse un’apertura”.