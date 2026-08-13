CdS – L’addio di Lukaku libera il posto per Gabriel Jesus. Per una trattativa servirà però anche chiarire il futuro di Lucca

L’addio di Lukaku è una delle condizioni necessarie affinché il Napoli possa puntare Gabriel Jesus, attaccante brasiliano di proprietà dell’Arsenal. Con la sua partenza direzione Fenerbahce, il belga ha liberato una casella in rosa e nelle liste che può essere ricoperta proprio dal talento verdeoro. Perché si possa però pensare ad un vero e proprio tentativo servirà chiarire il futuro di Lorenzo Lucca, ancora oggi in bilico. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Si è verificata la prima condizione necessaria per l’assalto a GJ, legato all’Arsenal fino al 2027 e valutato meno di 20 milioni di euro (6 netti, il suo ingaggio). Un giocatore di enorme qualità, estroso e rapido, capace di agire sia da prima sia da seconda punta. Un asso in grado di aumentare l’impatto offensivo e il tasso realizzativo, ma anche di legare il gioco. Sarebbe il colpo dell’estate. Ma prima di accendere una trattativa con i Gunners bisogna chiarire il destino di Lucca: è in bilico, Allegri lo valuta e soprattutto piace alla Lazio. In prestito potrebbe essere una soluzione. Si vedrà”.