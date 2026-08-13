CdS – 27 minuti e poi l’uscita per un problema fisico: l’amichevole di Vergara contro l’Aris Salonicco

Circa mezz’ora di buon calcio per Antonio Vergara, poi lo stop per il riacutizzarsi di una contusione alla tibia sinistra. Il numero 26 ha avuto modo di disputare parte dell’amichevole contro l’Aris Salonicco nella ripresa, dove ha giocato da mezz’ala sinistra al posto di McTominay. Un ruolo in cui è stato schierato spesso da Max Allegri, che ha grande fiducia nel talento di Frattamaggiore. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Poco meno di mezz’ora in campo, ieri, per Antonio Vergara. Allegri lo aveva lasciato in panchina all’inizio e poi nella ripresa gli ha concesso spazio e fiducia. C’era anche lui tra i quattro cambi a ridosso del secondo tempo. La sua partita, però, è durata solo 27 minuti: al 73′, infatti, è uscito per far spazio a Garofalo che si è sistemato al suo posto sulla sinistra. Problema fisico alla base della sostituzione, ovvero il riacutizzarsi di una contusione alla tibia sinistra. Situazione ovviamente da monitorare, adesso, per Vergara, uno dei giocatori più apprezzati da Allegri in ritiro e fresco di rinnovo di contratto. Una pedina che Max sta provando soprattutto come mezzala, ruolo inedito che Vergara sta imparando a interpretare a suo modo dopo aver fatto la seconda punta e l’esterno con Conte. Nel 4-3-3 Vergara, in questa estate di progressi e novità, si era mosso sia a sinistra al posto di McTominay – quando a Dimaro Scott era out perché in vacanza post Mondiale – e poi anche a destra. Ieri ha giocato prevalentemente sulla sinistra più avanzato dopo l’uscita di Alisson. Poi lo stop e il cambio. E ora, come detto, condizioni da monitorare e verificare nelle prossime ore”.