Alisson Santos: “Pronti per iniziare la stagione. Allegri ci ha parlato tanto, vi racconto”

Alisson Santos, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky al termine dell’amichevole contro l’Aris Salonicco. Di seguito, ecco quanto raccontato dal brasiliano.

“Oggi abbiamo fatto un buon lavoro e sono molto contento di aver concluso con una vittoria questo ritiro. Adesso penso che siamo pronti per iniziare la stagione. Abbiamo lavorato tantissimo, perché abbiamo fatto un mese di ritiro con il nuovo allenatore. Allegri ha parlato tanto con noi, ci ha detto di lavorare bene in partita. Penso che abbiano lavorato bene e siamo pronti per la nuova stagione”.