VIDEO – Compleanno Allegri, il suo discorso alla squadra: “Ringrazio tutti per il ritiro. Tre giorni di festa e poi inizia la stagione”

Scritto da:
Elia Falco
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fonte foto: Ssc Napoli

Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, ha ieri festeggiato il suo cinquantanovesimo compleanno. Per l’occasione, la società ha diffuso un video sui suoi profili social in cui si può osservare il tecnico tagliare diverse torte insieme alla squadra. Qui, ha avuto modo di pronunciare un discorso. Di seguito, le sue parole.

Ragazzi, ora è il momento di spegnere le candeline. A parte gli scherzi, dobbiamo ringraziare tutti. Domani si conclude il ritiro, ringrazio tutti i colleghi che ci hanno aiutato a lavorare in modo straordinario. Domani è l’ultimo giorno, poi tre giorni di festa e poi dopo inizia la stagione e con lei il divertimento. Grazie a tutti!”

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