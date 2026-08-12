Tuttosport – Rinnovo McTominay, c’è la bozza d’intesa: pronto un contratto fino al 2031

Scritto da:
Elia Falco
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Non solo acquisti e cessioni, il Napoli lavora anche sul fronte rinnovi. Tra i primi e più importanti, vi è quello di Scott McTominay. La bozza d’intesa, riporta Tuttosport, lo vedrebbe firmare per l’azzurro fino al 2031. Sono ancora da sistemare i dettagli, ma la strada sembra tracciata. Di seguito, ecco quanto riportato. “Lo scozzese volante potrebbe essere vincolato fino al 2031. Dettagli ancora da sistemare, ma una bozza d’intesa è già stata impostata”. 

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