Tuttosport – Rinnovo McTominay, c’è la bozza d’intesa: pronto un contratto fino al 2031

Non solo acquisti e cessioni, il Napoli lavora anche sul fronte rinnovi. Tra i primi e più importanti, vi è quello di Scott McTominay. La bozza d’intesa, riporta Tuttosport, lo vedrebbe firmare per l’azzurro fino al 2031. Sono ancora da sistemare i dettagli, ma la strada sembra tracciata. Di seguito, ecco quanto riportato. “Lo scozzese volante potrebbe essere vincolato fino al 2031. Dettagli ancora da sistemare, ma una bozza d’intesa è già stata impostata”.



