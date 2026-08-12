Tuttosport – Manna e il lavoro sulle cessioni: quanti elementi da piazzare! Le ultime

Giovanni Manna è al lavoro per concludere diverse uscite. Risolta la pratica Lukaku, il Napoli dovrà finalizzare le uscite di Lang, Folorunsho, Cajuste, Cheddira, Ngonge, Lindstrom e Lucca. Questi, saranno i profili che, con maggiori probabilità, partiranno al termine della stagione. Giudizio sospeso invece per Mazzocchi e Rafa Marin, su cui Allegri sarà chiamato nei prossimi giorni a dare un parere definitivo. Ne parla l’edizione odierna di Tuttosport.

“Intanto il ds Manna sta lavorando duramente sul fronte uscite: dopo Lukaku al Fenerbahce (operazione da 6 milioni più bonus) può partire Lang in direzione Ajax (prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni). Bagagli pronti pure per Folorunsho (piace a Bologna, Torino e Monza), Cajuste (sondato da Genoa e Toro), Cheddira (cercato da Frosinone e mezza Serie B), Ngonge (richiesto dal Parma), Lindstrom e Lucca. In bilico pure Mazzocchi e Rafa Marin, sui quali Allegri non si è ancora pronunciato in maniera definitiva”.