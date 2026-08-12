Tuttosport – Il Napoli premia Prisco: pronto il rinnovo fino al 2031

Tra i rinnovi in programma del Napoli vi è anche quello del giovane Vincenzo Prisco. Il classe 2008, riporta Tuttosport, rinnoverà in azzurro fino al 2031. Autore di un precampionato notevole, l’auspicio è quello di ritrovarsi in rosa un nuovo Antonio Vergara. Di seguito, ecco quanto riportato.
“Il talentino della Primavera verrà presto premiato con un nuovo accordo fino al 2031. Il segnale di come la dirigenza azzurra spera possa ripercorrere le orme di Vergara, passato in pochi anni dal vivaio al ruolo di protagonista in prima squadra. Missione possibile”.