Sky – Badiashile, il Napoli deve ancora trovare l’intesa con il Chelsea sulle cifre. I dettagli

Prosegue la trattativa tra il Napoli e il Chelsea per Benoit Badiashile. Se gli azzurri hanno trovato l’accordo con il giocatore, ci sono ancora delle distanze da colmare con i Blues. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio, i londinesi richiedono una cifra più alta sotto forma di bonus rispetto a quanto offerto dal Napoli (3 milioni di prestito + 20 di riscatto). Le parti sono ancora al lavoro per trovare la quadra, con la possibilità che questa trattativa possa sbloccarsi già in giornata. Di seguito, ecco quanto svelato.

“Il Napoli continua a lavorare con il Chelsea per Benoît Badiashile. Nei giorni scorsi gli azzurri sono arrivati a proporre un prestito da 3 milioni con diritto di riscatto fissato a 20. I Blues, però, chiedono una cifra più alta sotto forma di bonus, perciò le parti sono ancora al lavoro per trovare la quadra finale anche sui termini di pagamento. Da capire, dunque, se la trattativa si sbloccherà già nella giornata di oggi, 12 agosto“.