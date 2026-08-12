Romano – Lucca-Lazio, ad oggi nessuna trattativa in piedi. La vicenda

Non c’è alcun discorso in piedi tra la Lazio e Lorenzo Lucca. A parlarne è il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha raccontato la vicenda su YouTube. Stando ad alcune voci, i biancocelesti avrebbero provato ad inserire l’affare Lucca nella trattativa per Frattesi, in quanto i due calciatori condividono lo stesso agente. Un’idea però smentita da Romano, che ha riferito come al momento non vi sia un fondo di verità. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“Voglio chiarire una cosa: nella trattativa Frattesi-Lazio si è detto che potesse rientrare anche Lucca, poiché i due calciatori condividono lo stesso agente. Ad oggi, almeno per quanto riguarda l’incontro andato in scena martedì, non risulta che i biancocelesti abbiano richiesto l’attaccante del Napoli. È chiaro che Gattuso voglia un centravanti, ma ad oggi non risulta il profilo di Lucca”.