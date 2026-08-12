Meret a Sky: “Allegri? Punta molto sull’aspetto tecnico. Si è integrato molto bene con il gruppo. Sono contento di rimanere e giocarmi le mie carte”

Alex Meret, portiere del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport. Qui, il portiere ha parlato dell’avvicinamento alla nuova stagione, dell’ingresso del nuovo allenatore Max Allegri nel gruppo e non solo. Di seguito, le sue dichiarazioni integrali.

Cominciamo col sorriso, che di questi tempi, d’estate, è giusto così. Il caffè l’hai offerto tu a Kevin o lui a te?

“In realtà nessuno dei due, però sono cose che capitano. Meglio che ci sia successo in questa partita, in cui ci stiamo ancora preparando. Stiamo lavorando bene, cercando di fare quello che ci chiede il mister. Domani abbiamo l’ultima amichevole precampionato: la prepareremo al meglio e poi saremo pronti per iniziare la stagione”.



La richiesta è sempre di una costruzione dal basso, la ricerca del bel gioco, indipendentemente dai sistemi e dagli equilibri. Mi sembra di capire che nella traccia data da Allegri ci sia sempre la qualità al centro.

“Il mister punta molto sull’aspetto tecnico, dà grande importanza a ogni gesto. Ci ha ribadito più volte che un gesto tecnico fatto bene può cambiare una partita o addirittura una stagione, quindi sicuramente è un aspetto sul quale stiamo lavorando molto. In partita poi è sempre giusto saper riconoscere i momenti e capire come la squadra avversaria ti viene a prendere: se c’è da giocare è importante uscire dal basso, altrimenti si va un po’ più diretti. È sempre importante leggere i momenti della partita”.

Con l’Aris è l’ultima amichevole prima dell’inizio del campionato: è giusto parlare di prove generali? Di fatto, per il momento, siete la stessa squadra dell’anno scorso, ma con un nuovo allenatore che ha le sue idee e la sua visione.

“Ci stiamo avvicinando sempre di più all’inizio del campionato: dobbiamo farci trovare pronti. Siamo lo stesso gruppo dell’anno scorso, ci conosciamo tutti ed è rientrato qualcuno. Sicuramente siamo abituati a lavorare assieme e stiamo provando a cambiare qualcosa con l’arrivo del nuovo mister. Ci adattiamo alle sue richieste e cerchiamo di fare il meglio, perché siamo una squadra forte, abbiamo fiducia in noi stessi e vogliamo fare bene”.

Anche quest’anno ci saranno ancora due ‘numeri uno’: senti di potertela giocare ad armi pari? Le gerarchie sono sempre un po’ da definire, ma la sensazione è che Alex Meret possa essere importante in questo progetto.

“Sì, sono sereno, sono contento di rimanere qui, di giocarmi le mie carte. Poi ovviamente sarà il mister a decidere i ruoli, le gerarchie e tutto quanto. Però ripeto, sono sereno, sto lavorando bene e quindi sicuramente sono molto fiducioso per questa stagione. Non vedo l’ora di iniziare: vogliamo dare quanta più gioia possibile ai nostri tifosi”.

Oggi è il compleanno di Allegri, compie 59 anni. Sfrutto l’occasione per chiederti quello che non vediamo, l’approccio che ha con voi. C’è un augurio particolare che gli vuoi rivolgere?

“Intanto tantissimi auguri al mister, l’abbiamo festeggiato tutti quanti prima a pranzo. Si è inserito subito benissimo, fa del suo lato umano una grande arma: è uno che scherza molto, parla, è molto presente. Anche fuori dal campo si fa sentire questa cosa e ci fa star bene. Sicuramente stiamo lavorando bene, siamo sereni e molto contenti che sia il nostro nuovo allenatore. Speriamo di dargli grandi soddisfazioni durante la stagione”.