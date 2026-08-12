Il Mattino – Napoli, Manna pronto ad accelerare per Badiashile: la strategia

Il Napoli ha intenzione di accelerare per Benoit Badiashile. E il francese ha contraccambiato questa fiducia, mettendo l’approdo in azzurro in cima alla sua lista dei desideri. Nelle ultime ore, il Ds Giovanni Manna ha messo sul piatto delle nuove condizioni, così da rendere più semplice un eventuale riscatto e così cercare di convincere il Chelsea. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino.

“Tutto in un giorno, tra attacco e difesa. Badiashile ha detto no ad altri due club inglesi (Bournemouth e Fulham) e alle altre offerte arrivate per lui per dare priorità agli azzurri. Perché ha deciso che sarà Napoli la sua casa e ha sperato per tutta la giornata di ieri in buone notizie. La trattativa è andata avanti, con il club azzurro che ha giocato su due tavoli in contemporanea: quello del difensore in entrata e quello dell’attaccante in uscita. Ormai certo della cessione di Lukaku, Manna ha spinto molto coi Blues nelle ultime ore pur senza forzare le cifre: i 3 milioni di prestito restano, i dettagli sono stati da definire sulle modalità di riscatto del difensore oggi al Chelsea tra 12 mesi. Condizioni che porteranno a un riscatto possibile. Si è trattato ancora, fino all’ultimo secondo, il sì sta per arrivare, è vicino, ma fino alla fumata “azzurra” è ovvio che tutto può succedere, con le altre piste come Todibo e Gatti passate in secondo piano solo per le gerarchie”.