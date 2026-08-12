Il Mattino – Lukaku-Fenerbahce, i dettagli dell’ultim giornata. Cosa ha spinto i turchi ad accelerare

Il Napoli ha finalizzato la cessione di Romelu Lukaku al Fenerbahce. Nelle ultime ore, sia gli azzurri che il belga hanno trovato la quadra con il club turco. La società incasserà 6 milioni di euro più diversi bonus relativi alle prestazioni del calciatore. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino.

“Sono state ore frenetiche per Lukaku. I documenti da firmare e controfirmare sono stati i veri protagonisti della giornata. Ma la quadra ormai c’è e da decidere è solo il momento dell’ufficialità. Già dal Belgio l’attaccante ha informato i turchi della sua condizione medico-atletica. Da qui l’accelerata del Fenerbahce (ieri impegnato nei preliminari di Champions) lunedì sera e ancora da qui la fine della trattativa. Oggi, a Istanbul, Lukaku dovrà finalizzare i controlli medici di rito e poi firmare il nuovo contratto per poter cominciare la nuova vita sul Bosforo. Al Napoli andranno 6 milioni di euro subito e altri 2/3 condizionati da quello che accadrà in campo durante l’anno: gol, assist, presenze, soprattutto la vittoria di un campionato che è il primo obiettivo dei gialloblù. Guadagnerà 10 milioni (se tutto andrà bene) nella prossima stagione, un ingaggio che ha convinto il belga a dire addio all’azzurro due anni dopo l’arrivo”.