Il Mattino – Lucca, al momento non arrivata nessuna offerta soddisfacente al Napoli. I dettagli

Quale sarà il futuro di Lorenzo Lucca? Al momento, il calciatore è intoccabile, ma perché la società ha prima bisogno di individuare il suo sostituto. Al momento, riporta Il Mattino, sono arrivate delle proposte per un prestito ritenute insoddisfacenti dal Napoli. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“L’ex bomber dell’Udinese, al momento, è intoccabile. Non per volontà societaria per forza, ma perché non può partire senza prima una vera alternativa e soprattutto non ci sono offerte così importanti per lui a titolo definitivo. Gli unici “abboccamenti” hanno puntato l’attenzione su eventuali prestiti che però non convincerebbero il Napoli”.