Il Mattino – Lang, l’Ajax affonderà solo dopo la cessione di Godts. Ma occhio alla pista Galatasaray

Noa Lang resta un calciatore in uscita dal Napoli. Riporta Il Mattino, l’olandese è seguito dall’Ajax e, qualora cedesse Mika Godts, potrebbe arrivare un’offerta ai partenopei. Ma, oltre alla pista che porta ai Lancieri, potrebbe riaprirsi quella turca, con il Galatasaray che non ha mai spesso di ripensare al ritorno dell’ex Psv. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“Lang resta nel mirino dell’Ajax che deve però cedere prima Godts in Europa per poi fare una offerta concreta al Napoli. Dai primi contatti, però, pare che gli olandesi non siano molto convinti delle possibilità di fare l’affare: il club azzurro ha già dato per scontato che Lang non partirà per meno di 25-28 milioni (la cifra pagata un anno fa ha sfiorato i 30) e i lancieri si stanno guardando intorno. Avrebbero anche individuato una alternativa, che risponde al nome di Jens Petter Hauge del Bodø-Glimt. Occhio, però, ancora ai turchi: il Galatasaray ha sempre bisogno di un esterno e non ha mai smesso di pensare a Lang che tanto bene ha fatto negli ultimi sei mesi a Istanbul. Che sia una pista di mercato da riaprire?”



