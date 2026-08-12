Il Mattino – La media gol delle squadre di Allegri: 1,76 complessivo, che boom con la Juve! Male però con l’ultimo Milan

La stagione non è nemmeno cominciata che Massimiliano Allegri ha un problema da risolvere: la poca capacità del Napoli di concludere in porta. Nelle due amichevoli contro Celta Vigo e Osasuna, così come nelle ultime due stagioni, i partenopei hanno fatto fatica a creare e a sfruttare occasioni. Una difficoltà che dovrà essere superata dal mister. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino, che traccia una storia del tecnico dei partenopei per quanto riguarda la capacità di portare al gol le sue squadre.

“In totale, dal 2010 a oggi in Serie A le squadre di Allegri hanno messo insieme 832 gol, con una media di 1,76 gol per partita. Con i rossoneri, nel primo periodo, si era spinto fino a una media di 1,94 gol per gara (nella stagione 2011-12) mentre con la Juventus aveva toccato il punto più alto nell’annata 2017-18, il picco massimo dei bianconeri, quando i gol in campionato erano stati addirittura 86 e la media era salita fino a 2,2 gol per gara. Una stagione che i tifosi azzurri ricordano bene, conclusasi ben oltre i 90 punti per il Napoli di Sarri e nonostante ciò senza scudetto vinto. Nell’ultimo anno, al Milan, non è andato benissimo: 1,39 gol per partita per Leao e compagni, sprovvisti però di un vero attaccante, aggrappati a un Pulisic durato metà stagione e a un Leao troppo discontinuo. Max ha bocciato tutte le punte, da Gimenez a Fullkrug e per la prima volta a Napoli potrebbe ritrovarsi attaccanti prolifici dopo troppi anni”.