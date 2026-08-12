Il Mattino – Il Napoli sciupone visto con il Celta: Lucca spreca tre occasioni. Ma non fanno bene nemmeno gli esterni

Napoli-Celta Vigo ha restituito l’immagine di una squadra sciupona e incapace di creare troppi grattacapi alla difesa avversaria. Su tutti, risalta in negativo Lorenzo Lucca, che ha mancato l’appuntamento con il gol in almeno tre chiare occasioni. Ma, non è il solo ad aver fatto male in attacco. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino.

“Peccato che le chance capitate nel secondo tempo con il Celta siano state tutte sprecate. Gli occhi vanno su Lucca che in 5′ ha avuto almeno tre occasioni nitide tutte sciupate davanti alla porta. Ed è difficile pensare alla sorte quando sei un periodo nero da un po’. La rete contro l’Osasuna aveva fatto ben sperare, tutto da buttare invece contro il Celta. E dagli esterni non è arrivato un grande aiuto: Politano stavolta non ha fatto breccia, Lang (in uscita) e Alisson sono bellissimi da vedere ma in zona gol non si fanno promuovere. Il Napoli, però, ha bisogno di gol che siano pesanti. E che facciano tornare alte le medie. Il mercato può aiutare?”