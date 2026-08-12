Il Mattino – Bene Hojlund, ma gli mancano i gol. Il danese chiamato ad un’assunzione di responsabilità

Rasmus Hojlund è una delle note positive delle ultime due uscite azzurre. Il danese sta rispondendo bene a Max Allegri, offrendo qualità nella sua capacità di dare battaglia. Gli mancano però i gol, la vera discriminante per un grande attaccante. In questa stagione, l’ex United sarà chiamato ad un’assunzione di responsabilità. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino.

“Nelle due uscite amichevoli di Castel di Sangro, Rasmus non ha mai trovato il gol. Ma le richieste di Allegri sono state quasi tutte accontentate. Hojlund ha fatto l’Hojlund, con l’unico difetto di non aver mai tirato verso la porta. Che, per un attaccante, deve però fare la differenza. Va bene il gioco, va bene anche dare una mano, ma cosa fa realmente capire il valore di un attaccante se non i suoi gol? Le variabili dell’ultima stagione (ci auguriamo) non esisteranno in quella che sta per cominciare e anche Rasmus è chiamato a una assunzione di responsabilità”.