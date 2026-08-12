Il calcio e i denti, l’infortunio di cui non parla nessuno

Dai due incisivi di Thorstvedt raccolti a centrocampo alla gomitata di Politano su Kessié. La bocca è l’unica parte del corpo del calciatore che nessuno controlla davvero.

Dicembre 2023, Cagliari-Sassuolo. Kristian Thorstvedt salta di testa con Sulemana, prende un gomito in pieno viso e si ritrova in mano due incisivi. Va a bordo campo, li mostra al suo allenatore (“Mister, eccoli qua”), si fa sistemare con un tampone e rientra. Poi il Sassuolo si fa rimontare al 90′. Oltre al danno.

Chi segue il Napoli ha in archivio una scena parallela. Novembre 2020, San Paolo, Napoli-Milan: Politano allarga il braccio in un contrasto, e nelle riprese si vede Kessié che si porta le mani alla bocca e cerca qualcosa tra le labbra insanguinate. Un incisivo. L’ivoriano chiude comunque la partita, e il giorno dopo, rientrato a Milano, passa in clinica.

Il quadricipite lo conosciamo, la bocca no

Nel 2016 un gruppo dell’University College London guidato da Ian Needleman ha fatto la cosa più ovvia e mai fatta prima: ha portato sei dentisti nei centri sportivi di otto club inglesi, cinque dei quali di Premier League, e ha guardato in bocca a 187 professionisti. Il risultato è stato poco elegante. Il 37% aveva carie attive. Il 53% presentava erosione dello smalto.

Se sembra roba inglese, c’è un dato molto più vicino a casa. Nel 2025 l’Università Magna Graecia di Catanzaro ha pubblicato uno studio su 160 calciatori professionisti di club calabresi, tra cui Cosenza, Reggina e Vibonese. Erosione dentale nel 48% dei casi, malattia parodontale in metà del campione, e più di tre giocatori su dieci che raccontavano un dolore alla bocca capace di condizionare la vita quotidiana e il rendimento.

Il paradosso: si lavano i denti più di noi

La cosa curiosa è che i calciatori professionisti hanno un’igiene orale migliore della media della popolazione. Il problema è tutto quello che ci mettono in mezzo.

Gel di carboidrati, barrette, integratori, sport drink acidi bevuti a piccoli sorsi lungo tutta la seduta: sul piano dello smalto è lo schema peggiore immaginabile, perché l’acidità non arriva in un colpo solo ma a rate, dieci volte al giorno. Non a caso, nello studio calabrese il consumo frequente di bevande zuccherate faceva più che triplicare il rischio di carie. Poi ci si mette la fisiologia: sotto sforzo si respira a bocca aperta e la salivazione crolla. E la saliva è il sistema tampone che riporta il pH alla normalità dopo ogni sorso. Toglietela di mezzo e lo smalto resta scoperto per tutto il secondo tempo.

Il vichingo senza denti

Poi c’è il capitolo traumi, quello che finisce nelle raccolte su YouTube. Alan Shearer ha lasciato pezzi di sorriso in giro per l’Inghilterra per vent’anni e li ha sempre derubricati a normali incidenti di gioco. Drogba ne perse due contro il Valencia in Champions.

Il caso più bello resta però Joe Jordan, il centravanti scozzese che il nostro campionato ha conosciuto con Milan e Verona. Perse i due incisivi superiori in allenamento, colpito in pieno viso mentre si tuffava di testa, e da allora usò delle protesi dentali che però si sfilava prima di entrare in campo: la faccia da vichingo sdentato, evidentemente, valeva qualche centimetro di stacco in più sui difensori.

Il sorriso è diventato una voce di bilancio

Negli anni Settanta il dente scheggiato faceva parte del personaggio, come i capelli lunghi o le calze abbassate. Oggi il volto di un calciatore viene inquadrato in altissima definizione una dozzina di volte a partita, poi ritagliato e rimesso in circolo sui social, e il sorriso è diventato una voce di spesa come il taglio di capelli e il tatuatore di fiducia.

Attorno a questa domanda è cresciuto un turismo odontoiatrico che muove miliardi e che ha in Istanbul il suo scalo principale, al punto che l’impianto dentale Turchia è ormai una categoria commerciale a sé, con i suoi pacchetti, i suoi hotel convenzionati e le sue recensioni.

Con un’avvertenza che vale la pena mettere per iscritto: rifarsi il sorriso e curarsi la bocca sono due cose diverse, e la seconda viene prima.

Cento anni di sorpresa

Chiudiamo con un dettaglio che diverte. Nel 1924 Harold Abrahams vinse i 100 metri alle Olimpiadi di Parigi, quello di Momenti di gloria. Scrisse poi uno dei primi manuali di allenamento dell’atletica moderna, e il primo fattore che elencava, prima della corsa e prima della dieta, erano i denti. Metteva le mani avanti, scrivendo che molti si sarebbero stupiti di vederlo partire da lì.

Cento anni dopo, ci stupiamo ancora. Il tifoso medio non correrà mai i 30 metri in 4″17 e non salterà mai 44 centimetri da fermo. Ma c’è una cosa in cui può battere un professionista senza mettersi le scarpe: andare dal dentista prima che faccia male.