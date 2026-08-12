Gazzetta – Favasuli, il Napoli batte il primo colpo. Accordo fino al 2031 con opzione fino al 2034

Il Napoli ha chiuso per il colpo Costantino Favasuli. Di proprietà del Catanzaro, il terzino si aggregherà al gruppo dopo Ferragosto. Per lui, pronto un accordo fino al 2031, che può essere rinnovato di stagione in stagione fino al 2034. Ne parla l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“Il Napoli, intanto, ha battuto il primo colpo della sua estate, mettendo fine alla ricerca di una nuova alternativa al capitano. Favasuli sarà un nuovo giocatore azzurro nelle prossime ore e si aggregherà al gruppo soltanto alla ripresa dei lavori a Castel Volturno: oggi c’è la partita, domani la squadra saluterà l’Abruzzo e poi riprenderà dopo Ferragosto. Favasuli arriva in prestito per un milione, con obbligo di riscatto fissato a 6, più bonus. Contratto fino al 2031 che poi potrà essere rinnovato di anno in anno fino al 2034: un’operazione simile a quella del rinnovo di Vergara, non a caso portata avanti dallo stesso agente Mario Giuffredi. Favasuli è più un quinto che un terzino puro, ma saprà integrarsi bene e permetterà ad Allegri di aver anche un esterno a tutta fascia in più qualora decidesse di optare più avanti per la difesa a tre”.