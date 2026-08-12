CdS – Sogno Gabriel Jesus, per aprire una trattativa con l’Arsenal servono due uscite. I dettagli

Gabriel Jesus è il sogno di mercato del Napoli. Il brasiliano, attualmente in forza all’Arsenal, non ha bisogno di presentazioni dal punto di vista tecnico. Perché però la società possa trovare una quadra economica e la possibilità di intavolare una vera e propria trattativa con i Gunners, serviranno almeno altre due uscite nel reparto offensivo. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Prima e seconda punta, 29 anni, rapido e super tecnico, la capacità di legare il gioco e l’obiettivo di aumentare i gol e l’impatto offensivo di una squadra poco concreta ormai da tre stagioni. Cifre: il suo contratto con l’Arsenal scadrà nel 2027 e può partire per meno di 20 milioni; l’ingaggio è da circa 6 milioni. Per avviare una trattativa vera e propria con lui e con i Gunners serve ancora qualcosa: una o meglio due uscite. Lucca è in bilico, piace alla Lazio e potrebbe partire. L’eventuale passaggio di Lang all’Ajax, invece, è legato alla cessione di Godts al Psg. Impasto difficile ma possibile e gustoso: è il destino di ogni ciliegina (brasiliana) che si rispetti”.