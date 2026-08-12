CdS – Alle 21 in scena Napoli-Aris Salonicco. Allegri propone Gilmour dall’inizio, confermato il tridente in attacco

Oggi alle ore 21 il Napoli sfiderà l’Aris Salonicco nell’ultima amichevole prima dell’inizio della stagione. Per quest’ultima sgambata, Max Allegri confermerà il 4-3-3 visto nelle ultime uscite, con delle piccole modifiche rispetto alla gara di sabato contro il Celta Vigo. Partirà dal primo minuto Billy Gilmour, mentre verrà confermato in blocco il tridente Politano-Hojlund-Alisson. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Oggi ultima amichevole e giornata finale a pieno regime a Castel di Sangro: alle 21, il Napoli sfiderà i greci dell’Aris Salonicco, il club dell’ex attaccante di Genoa e Fiorentina, Christian Kouame. Sarà il test conclusivo a dieci giorni dal debutto in campionato, in programma sabato 22 agosto a Marassi contro il Genoa (ore 20.45). Max, per la cronaca, ha provato un 4-3-3 con Contini in porta; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Spinazzola nella linea a quattro; Anguissa, Gilmour e McTominay in mediana; Politano, Hojlund e Alisson nel tridente. De Bruyne continua a lavorare in coppia con un play puro – questa volta Lobotka – nel 4-2-3-1. La maggior parte del gruppo lascerà l’Abruzzo subito dopo la partita, ma domani mattina al Patini qualche elemento più indietro con la preparazione svolgerà un allenamento prima di partire”.