Ufficiale – Si sblocca il mercato del Napoli. Arriva dal Catanzaro il primo rinforzo per Allegri

Dopo un attesa lunghissima e qualche cessione dolorosa il Napoli piazza il primo colpo del mercato estivo. Si tratta di Costantino Favasuli dal Catanzaro.
Ottima stagione in Serie B per il terzino italiano, che approda a Napoli per 6 milioni + 1 milione di ingaggio.
Arrivato anche da poco il solito marchio di affidabilità di Fabrizio Romano che assicura la riuscita dell’affare.
Costantino Favasuli sarà il primo rinforzo del Napoli di Massimiliano Allegri, ed è anche un ottimo sostituto per i partenopei come vice Di Lorenzo a destra.