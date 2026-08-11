Scotto: “Napoli più debole senza Lukaku, sarà dura sostituirlo”

Il Napoli ha ufficializzato anche la cessione di Romelu Lukaku al Fenerbahce.

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto, sul proprio profilo YouTube ha commentato l’operazione: “C’è poco da gioire per l’addio di Lukaku. Il Napoli saluta un attaccante molto forte che va rimpiazzato e ora trovare uno come lui non è facile. Era solo un peso economico ma ha portato un grande contributo per il quarto scudetto. E’ venuto per vincere e al Mondiale con una sola gamba ha fatto vedere di che pasta è fatto. Io con le giuste motivazioni me lo sarei tenuto e ora il Napoli senza Lukaku è più debole. Se siete contenti del suo addio, pensateci bene.

Ora resta solo Hojlund e poi c’è Lucca che è un’incognita. Gabriel Jesus verrà? Vediamo. Intanto servono altre cessioni. Non basta solo quella di Lukaku. La priorità oggi è il difensore e non l’attaccante”.