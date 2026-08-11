Parlato: “Badiashile è la priorità, il Napoli valuta Lang e Lucca”

Il giornalista Manuel Parlato, sul profilo canale YouTube ha fatto chiarezza sul mercato del Napoli: “Il Napoli ha definitivamente sbloccato il proprio mercato con la cessione di Romelu Lukaku al Fenerbahce. Alla società azzurra andranno sei milioni di euro più tre di bonus, al calciatore una cifra importante, pari a dieci milioni. Badiashile è la priorità, il Napoli vuole prenderlo a ogni costo. Penso sia un calciatore da dare in dirittura di arrivo nonostante l’intromissione della Juventus.

Il Napoli aveva messo le mani su Zeballos, l’affare non è saltato, ma il Celta Vigo sta facendo sul serio il giocatore. La società azzurra vuole vedere Noa Lang e Lucca per capire se puntare o meno su di loro. La partita di domani mercoledì dodici agosto contro l’Aris Salonicco sarà fondamentale per entrambi, occorrerà capire se entrambi potranno fare parte o meno del Napoli di Allegri. Per il centravanti italiano al momento non ci sono offerte“.

