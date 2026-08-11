Lukaku è addio. Il belga saluta Napoli. Arriva anche la conferma di Romano

Scritto da:
Andrea Sorrentino
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Romelu Lukaku ha scelto il suo futuro, giocherà in Turchia al Fenerbache dopo 2 stagioni a Napoli con la vittoria di Scudetto e Supercoppa Italiana.

Arriva l’ufficialità di Fabrizio Romano, con il suo solito “Here We Go” e di altri giornalisti come Schira e Di Marzio.

Le cifre ammontano intorno ai 6 milioni di euro, BigRom nonostante alcuni dubbi sulla ssua tenuta fisica, dovuta al precedente infortunio, ha già passato le visite mediche di rito.

L’attaccante del quarto scudetto dice addio a Napoli ed è pronto per una nuova avventura in Superlig Turca.

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