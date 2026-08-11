Auriemma: “Lucca con fiducia fa gli stessi gol di Gabriel Jesus”

Il Napoli è sempre più interessato a Gabriel Jesus, punta dell’ Arsenal di Arteta.

Il giornalista Raffaele Auriemma sul proprio canale YouTube ha palesato importanti dubbi sul calcio ex City: “Vorrei capire perché non è già arrivato il centrale visto che Buongiorno starà fermo dai 3 ai 5 mesi mentre Beukema non si è mai visto. Ora si è fatto male anche Marianucci che era l’unico su cui si poteva contare. Tre difensori titolari tutti fuori e io continuo a leggere di Gabriel Jesus, ma che dobbiamo farcene?

Per ora siamo ridotti all’osso. Perché non arriva subito Badiashile? Perché non si chiude? Il Napoli vuole il prestito con diritto di riscatto ma è chiaro che così quel club non te lo dà. Poi leggo che in attacco si segna poco, quindi Hojlund è stato un errore a 50 milioni o forse, come faceva Spalletti, servono più gol degli esterni o dei centrocampisti? Poi su Gabriel Jesus, fatemi fare delle valutazioni. Negli ultimi 4 anni ha fatto 5 gol a campionato. Io dico solo che anche Lucca fa 5 gol in 20 partite se gli dai fiducia”.