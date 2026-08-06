Sky – Lukaku-Napoli ai titoli di coda: il belga è seguito da diverse squadre. I dettagli

Francesco Modugno, giornalista, ha svelato alcune novità riguardanti il futuro di Romelu Lukaku ai microfoni di Sky Sport. Secondo quanto da lui svelato, dietro l’assenza del belga nel ritiro di Castel di Sangro ci sarebbero delle motivazioni di mercato. Motivo per cui il suo addio al Napoli è quasi certo. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“Gli indizi erano ben evidenti, ma bisognava concedergli qualche ora. Lukaku avrebbe potuto presentarsi a Castel di Sangro, ma arrivavano segnalazioni di una sua possibile assenza. Il Napoli ha parlato di un permesso, poi ci sono anche delle motivazioni personali, ma è evidente come queste siano le ore del mercato. La sensazione è che ci sia qualcosa di vivo e concreto. Non sembra esserci l’Atlanta United, pare che fino a qualche ora fa ci fosse il Monaco così come il Trabzonspor. Quest’ultima non ha però convinto Lukaku, vedremo se arriveranno altre offerte da Turchia, Arabia o anche Europa. La volontà è quella di mantenere nascosta la destinazione. Ci sono dei contatti molto serrati, il Napoli chiede 10 milioni di euro per la cessione. Il belga è ai margini del progetto di Allegri e ne è consapevole. Gli azzurri proveranno ora a sistemarlo per poter avere del denaro da investire sul mercato in entrata. Ad oggi non ho sensazioni positive riguardo un suo possibile approdo in ritiro”.