Il Mattino – Lukaku ha le porte chiuse al Napoli: su di lui l’Atlanta United e non solo. I dettagli

Il futuro di Romelu Lukaku, con ogni probabilità, sarà lontano da Napoli. Ieri, il belga, grazie ad un permesso, non si è presentato a Castel di Sangro. Chiaramente, alle spalle c’è un motivo di mercato. Ma, quali sono i club interessati ad un possibile acquisto? Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino.

“Da 72 ore (praticamente da quando le sue vacanze sono terminate), Romelu sta pensando seriamente al suo domani e sembra aver capito che le porte azzurre sono chiuse a chiave. Non ci sono i margini per ricucire un rapporto mai ricucito dopo gli strappi della passata stagione. Perché dopo l’infortunio, Lukaku a Napoli ci è tornato solo qualche ora, per poi fare ritorno in patria con la testa al Mondiale. Anche Conte aveva giocato un ruolo chiave, ma stavolta Antonio non c’è e l’impressione (fondata) è che Allegri e Romelu non si incroceranno mai. Le trattative vanno avanti: l’Atlanta United ha confermato agli emissari napoletani la volontà di portarsi a casa Romelu, ma non si spinge oltre i 5 milioni di euro per il cartellino. Domanda e offerta sono lontane, ma non per questo la trattativa si chiude. Gli americani hanno promesso al calciatore un ingaggio monstre (per i parametri della Mls) in caso di approdo oltreoceano e questo potrebbe far breccia nel cuore del calciatore. Che in Italia non ci tornerà fino a quando tutto sarà definitivo. Altre piste? L’Arabia forse lo convincerebbe più della Turchia, ma non ha ancora sciolto le riserve. Tutte le parti si aggiorneranno, l’impressione è che nei giorni prima del weekend qualcosa possa accadere. Se non sarà così, ovviamente, allora il calciatore sarà “obbligato” a raggiungere la squadra in ritiro. Ad aggregarsi ai compagni o comunque a allenarsi in attesa di capire cosa accadrà”.