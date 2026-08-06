Il Mattino – Lang non è in lista di sbarco, ma in caso di offerta importante il Napoli non farà muro. La situazione

Scritto da:
Elia Falco
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Quale sarà il futuro di Noa Lang? Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, l’olandese non sarebbe in lista di sbarco. Ma, in caso di arrivo di offerte importanti, il Napoli non chiuderebbe ad una sua cessione, come già accaduto con Miguel Gutierrez. Sull’ex Psv vi è un interesse da parte dell’Ajax. Di seguito, ecco quanto riportato

Fanno discutere le voci che arrivano dall’Olanda per Lang: l’olandese non è in lista di sbarco, ma nel caso in cui l’offerta (dell’Ajax) dovesse essere seria e importante, il Napoli non chiuderebbe le porte a nessuno questa estate. Noa è convinto di restare, ma l’esempio Gutierrez è la prova. Da ieri mattina è ufficiale la cessione dello spagnolo al Bayer Leverkusen. e questa, da sola, è già una buona notizia per le casse azzurre. Nonostante le formalità del pagamento, 30 milioni restano una cifra importante”.

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