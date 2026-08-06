Il Mattino – Badiashile, il Napoli accelera su richiesta di Allegri. Possibili novità entro il weekend

Massimiliano Allegri spinge per l’approdo di Benoit Badiashile al Napoli. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, gli azzurri hanno intenzione di accelerare per il difensore del Chelsea su esplicita richiesta del tecnico. I Blues però, puntano ad una quadra economica che possa accontentarli. Entro il weekend potrebbero arrivare delle importanti novità a riguardo. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“La trattativa continua, ci si aspetta novità importanti già entro il prossimo weekend. Il club azzurro vuole accelerare anche su richiesta Allegri: c’è la necessità di registrare un pacchetto fondamentale come la difesa in vista del prossimo anno. Il Chelsea ha di fatto salutato Chalobah (per Como) e ora vuole fare lo stesso con il centrale francese a Napoli. Ma servirà una quadra economica seria. Che possa accontentare entrambe le parti. Anche perché il difensore – tramite l’agente – ha fatto sapere agli inglesi che, in caso di mancato passaggio al Napoli, vuole restare in Premier League”.