Gazzetta – Piace Atubolu ma al momento mancano i presupposti: serve la cessione di Milinkovic-Savic

Il Napoli segue con interesse Noah Atubolu, portiere di proprietà del Friburgo. Classe 2002, il tedesco è in scadenza nel 2027 e piace tanto agli azzurri. Perché però possa concretizzarsi un suo arrivo all’ombra del Vesuvio, è necessario completare l’uscita di Vanja Milinkovic-Savic. Ne parla l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“Intanto, ieri c’è stato un contatto tra il ds Manna e l’entourage di Noah Atubolu, portiere del Friburgo in scadenza nel 2027. Al Napoli piace, il giocatore è interessato all’Italia ma al momento mancano i presupposti: se non esce Milinkovic Savic, gli azzurri hanno le mani legate”.