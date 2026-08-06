Gazzetta – La storia di Lukaku insegna: quando finisce ai margini del progetto, l’assenza diventa una costante

“Pare che Lukaku possa presentarsi domani, ma il condizionale è d’obbligo. E anche lo scetticismo”. È quanto riportato da La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna. Ieri, il belga non si è presentato in ritiro con il Napoli, ricalcando un tratto della sua storia: quando non si sente centrale nel progetto, preferisce non prendervi parte. Di seguito, ecco quanto raccontato.



“La storia di Romelu insegna: quando il giocatore finisce ai margini di un progetto, l’assenza diventa una costante. E il futuro di Lukaku a Napoli è lontanissimo, al di là di ciò che succederà nelle prossime 24-48 ore di permesso aggiuntivo. Big Rom pensava di poter tornare al centro del Napoli con l’arrivo di Massimiliano Allegri in panchina, ma per la società il suo ingaggio da 11 milioni lordi non è più sostenibile, soprattuttonadesso che il progetto è incentrato attorno a Rasmus Hojlund. Lukaku non resta per fare l’alternativa, lo ha chiarito anche il suo agente di recente. E la mossa dinieri sa tanto di ultimo strappo. L’ennesimo della carriera, dopo i mal di pancia al Manchester United, all’Inter e poi al Chelsea. C’è solo una strada ora percorribile, la cessione”.