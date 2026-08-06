Gazzetta – Esposito ai ferri corti con il Cagliari. Piace al Napoli e non solo

Sebastiano Esposito è ai ferri corti con il Cagliari. L’attaccante classe 2002 non si è presentato alla ripresa degli allenamenti dei rossoblù, motivo per cui la cessione appare come inevitabile. Un addio che sarà complicato da gestire dal punto di vista economico, in quanto l’Inter detiene il 40% sulla sua rivendita. Tra le pretendenti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, rimane vigile il Napoli. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Come previsto Sebastiano Esposito non si è presentato alla ripresa degli allenamenti ad Asseminello col Cagliari di Pisacane. Il club intanto ha proseguito nell’iter burocratico per multare il giocatore del 20% del suo stipendio per agosto e non ritiene valida la scusa dello stress, con tanto di certificato medico, per non essersi presentato alla ripresa degli allenamenti. Il Cagliari aveva provato a proporre un rialzo del 30% al giocatore dell’ingaggio per portare il contratto fino al 2031 (ora è al 2030), ma ormai le parti sono al lavoro solo per un addio definitivo. Con i rossoblù che ieri a Pula si sono presentati ai tifosi senza Seba Esposito. Mercato complicato per i sardi dal 40% sulla rivendita da versare all’Inter, Seba piace in A (Como, Napoli e Atalanta tra le altre) e in Inghilterra”.