CdS – Nel giorno dell’addio virtuale di Lukaku, Allegri trova risposte da Lucca

Mentre il Napoli lavora alla definizione per l’attacco della nuova stagione, ieri ha potuto ammirare un Lorenzo Lucca in spolvero. L’attaccante è andato in gol contro l’Osasuna: una rete da centravanti puro. Che sia un segnale dopo l’addio virtuale di Lukaku? Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Nel giorno dell’addio virtuale di Lukaku, Allegri trova Lorenzo Lucca: un gol da centravanti di razza, buoni movimenti e una verve notevole. Max e il club attendevano risposte e lui le ha fornite nel momento più giusto, considerando la vicenda di Big Rom e l’atavica ricerca di un vice Hojlund degno di questo ruolo. Non dovrà rallentare e anzi dovrà crescere, ma per ora va molto bene così. Careca, spettatore in tribuna, avrà gradito. Menzione meritata, punto e a capo”.