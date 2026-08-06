CdS – Napoli-Osasuna, test dominato da parte degli azzurri. La testa sembra già essere quella di Allegri

Nella terza amichevole di questo precampionato, il Napoli ha superato l’Osasuna con il risultato di 2-1. Una partita dominata e giocata da padrone del campo, nonostante questa non sia ancora la forma definitiva degli azzurri. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Il Napoli non ha soltanto ottenuto la seconda vittoria consecutiva e la prima di spessore internazionale, ma ha dominato in lungo e in largo concedendo agli spagnoli appena due occasioni. Una al 45′ e il rigore del 2-1 al 69′, strappato dopo un’inutile leggerezza di tacco di Alisson prima del centrocampo. Una piccola crepa nella pietra del doppio vantaggio firmato da Politano e Lucca con due prodezze su assist di Giovane e di un Anguissa stile Champions. Altro che amichevole: ha giocato 75 minuti, più e meglio di chiunque altro nelle due fasi. Padrone e leader: uno scoop per Max, considerando il modo in cui aveva concluso la stagione. La prepotenza, dopo una decina di minuti a contenere la sfuriata rosso Pamplona con un blocco basso impermeabile, è venuta fuori quando il Napoli ha alzato il pressing. Adios. Aumentano anche il ritmo delle pressioni e delle riaggressioni, ma sempre con intelligenza: e pensare che questa è stata la settimana dei carichi più intensi. L’anima non è rosso Garibaldi, non è questo il Dna della creatura nata il 17 luglio e giunta al 17° giorno di lavoro, ma la testa sembra già quella del suo allenatore“.



Intanto, stanno però emergendo alcuni dei concetti che Allegri vuol proporre per il suo Napoli: gioco in verticale e capacità di lettura delle situazioni. Un test in cui il mister ha variato più volte sistema di gioco, passando dal 4-3-3 ad un 4-2-3-1 e infine al 3-5-2. “Una bella furbizia, gioco in verticale e una buona capacità di lettura dei momenti e delle situazioni, ma soprattutto l’impressione di essere squadra. Sì, sta crescendo una squadra. Un gruppo che ha interpretato bene il 4-3-3 fino al 64′, con Giovane ancora impiegato da esterno sinistro del tridente; e a seguire, per la prima volta tra Trentino e Abruzzo, il 4-2-3-1 con Vergara-Alisson-Lang alle spalle di Lucca, Prisco e Anguissa nei due in mediana; e nel finale il 3-5-2, con Alisson e Lang a sostegno di Lucca. Allegri ha scambiato spesso le posizioni di Ali e Noa con ogni sistema e ancora una volta si sono viste le rotazioni delle mezzali e in più una costruzione 3+2. A proposito: mica male il ritorno dell’olandese che piace all’Ajax, pimpante e bravo nel sacrificio da quinto. Il simbolo dell’ottima predisposizione del gruppo nei confronti di Max”.