CdS – Napoli-Osasuna, Politano ha scelto il modo migliore per avvicinarsi alla stagione

Matteo Politano è stato uno dei calciatori più positivi dell’amichevole contro l’Osasuna. Una gara in cui il classe 93 è andato in gol con una conclusione al volo, oltre che ad aver preso la traversa su punizione. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Un sinistro al volo, bello, cattivo, sull’assist dell’amico Spinazzola. Matteo Politano ha scelto il modo migliore per avvicinarsi a quella che sarà la sua ottava stagione napoletana. Ha aperto la strada al 2-1 sull’Osasuna e ha lasciato un paio di tracce importanti dentro un’amichevole che è servita soprattutto per mettere minuti nelle gambe e cominciare a capire il nuovo calcio di Max Allegri. È stato il Politano che il Napoli conosce, quello che parte largo, accelera, punta, rientra e poi mette il mancino dove può fare male. Al 22’ ha cercato Hojlund con un cross interessante, al 37’ si è procurato una punizione che poi ha calciato lui stesso, scheggiando la traversa. In mezzo, il gol: Spinazzola, dalla sinistra, ha messo dentro un pallone invitante con il destro e Matteo ha coordinato il corpo alla perfezione, colpendo al volo e battendo il portiere dell’Osasuna”.