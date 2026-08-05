Tuttosport – Svelato il motivo dell’interesse di Spalletti per Olivera, ma Allegri dice no. I dettagli

Luciano Spalletti vuole Mathias Olivera, o meglio, voleva. Il tecnico della Juventus ha tentato di strappare l’uruguaiano al Napoli con un’idea ben precisa: farne un vice Cambiaso con più vocazione difensiva. L’affare è però saltato perché Max Allegri ha messo il veto alla cessione dell’ex Getafe. Ne parla l’edizione odierna di Tuttosport.

“Per Spalletti il profilo alternativo a Cambiaso deve avere una vocazione difensiva: da qui nasce il concreto interesse fatto presente anche al Napoli per Mathias Olivera, che però dopo la partenza di Gutierrez verso il Bayer Leverkusen è stato trattenuto da Max Allegri. Olivera era gradito a Lucio, perché in grado di interpretare in maniera moderna il proprio ruolo sulla corsia mancina: bene in fase di spinta, applicato in fase di copertura a tal punto da poter anche agire da braccetto. Il Napoli, però, ha respinto la proposta di scambio con Federico Gatti. Dunque, salvo clamorosi ribaltoni, tutto da rifare”.